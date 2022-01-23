В Петербург поступила вакцина для подростков

На склад ОАО «Фармбаза» поступила партия вакцины для подростков ГамКовидВак М. Фото: Комздрав

На склад ОАО «Фармбаза» поступила партия вакцины для подростков ГамКовидВак М. Фото: Комздрав

В Петербург поступила партия вакцины для подростков ГамКовидВак М в количестве 2880 комплектов доз. Об этом сообщили в Комздраве 23 января.

«Сегодня утром на склад ОАО «Фармбаза» поступила партия вакцины для подростков ГамКовидВак М в количестве 2880 комплектов доз. Производитель — ФГБУ НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи», — говорится в сообщении.

В ближайшие дни вакцину развезут по районным поликлиникам. Прививать подростков в Северной столице будут в 83 пунктах вакцинации.

Ранее сообщалось, что подростков будут прививать вакциной «Спутник М», которая была зарегистрирована министерством 24 ноября. Препарат двухкомпонентный, он будет вводиться с интервалом в 21 день. Несовершеннолетним до 15 лет для вакцинации потребуется согласие родителей или законных представителей, подростки старшего возраста могут прививаться со своего согласия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что исследования вакцины против COVID-19 для детей от 6 до 11 лет пройдут в России в начале 2022 года.