Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали 58 человек

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 58 случаев.

Об этом стало известно в воскресенье, 23 января.

В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 29 416 жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 326 112 человек.

Всего с начала пандемии в России выявлено 11 108 191 случаев коронавируса в 85 регионах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у 83% взрослых петербуржцев есть антитела к коронавирусу.