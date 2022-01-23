В Петербурге подморозит до минус восьми в понедельник

В Петербурге подморозит до минус восьми в понедельник
Зима в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В начале недели в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Местами пройдет небольшой снег, мокрый снег. Ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду, днем местами его порывы будут достигать 15-17 метров в секунду.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в ночное время суток составит -6…-8 градусов, днем столбики термометров покажут -2…-4 градусов.

На дорогах ожидается гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти в пятницу ударят 20-градусные морозы.

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