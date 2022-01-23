В Пулково в воскресенье днем задержали пять авиарейсов

В Пулково в воскресенье днем задержали пять авиарейсов
Аэропорт Пулково. Фото: Baltphoto

В воскресенье в петербургском аэропорту Пулково задержали пять авиарейсов. Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Краснодара, Стамбула, Калининграда, Мурманска и Краснодара.

23 января, задерживают два рейса до Краснодара. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 10:45 и в 20:55. Однако время вылета сдвинули на 19:00 и 00:35. Далее с опозданием вылетит рейс до Стамбула. Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 15:30, но это произойдет не раньше 16:35.

Как сообщили на сайте аэровокзала, также задерживают еще один рейс до Калининграда. Самолет должен был улететь в 16:10, но по факту ждать придется до 16:40.

Также опаздывает рейс до Мурманска, его должны были отправить в 17:35, но по факту самолет взлетит 19:35.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что скандал в самолете может обернуться для Волочковой арестом.

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