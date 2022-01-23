Брат жителя Подмосковья, погибшего от отравления, рассказал, что он и его семья ели

Брат жителя Подмосковья, погибшего от отравления, рассказал, что он и его семья ели
Возможно, семья отравилась картошкой. Фото: pixabay.com

35-летний мужчина и его 28-летняя супруга скончались. Дверь брату погибшего открыл 9-летний ребенок. Малыш сейчас находится в реанимации.

Трагедия случилась в семье из подмосковного поселка Обухово, передают «Известия».

Издание сообщает, что дверь в квартиру открыл ребенок. Малыш был весь в рвоте.

«Я не понял, что это рвота, испугался, что это кровь. Повернул голову — в трех метрах от двери ко входу в комнату лежали девушка и мой брат. Они уже были холодные, я вызвал незамедлительно 112», — объяснил родственник погибшего.

По словам брата скончавшегося, все трое ели разные продукты. Общей была лишь картошка. Овощ был в супе, а также подан отдельным блюдом.

Есть вероятность, что отравиться семья могла пирожками. Хлебобулочное изделие купили в местном магазине. Из шести пирожков в холодильнике осталось только два.

Заведено уголовное дело. Ребенка погибших поместили в реанимацию. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что молодого петербуржца привезли в больницу без сознания. Он отравился наркотиками и ударился лбом.

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