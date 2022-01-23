Творчество Шнурова благотворно влияет на уборку Петербурга

Творчество Шнурова благотворно влияет на уборку Петербурга
Сергей Шнуров. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Популярный российский музыкант Сергей Шнуров, который особенно сильно переживает за Санкт-Петербург, выпустил очередное стихотворение, касающееся Северной столицы, а именно вопроса уборки в городе.

По словам Шнурова, после его клипа о плохой уборке мусора в Петербурге Смольный стал работать гораздо лучше. Об этом он сообщил у себя на страничке в социальной сети.

Также музыкант отметил, что он всегда рад помочь петербуржцем и отзовется на просьбу. Если придется, то Сергей Шнуров вновь решит проблему, сняв клип или написав стихотворение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что набравший миллионы просмотров в Сети клип Сергея Шнурова о плохой уборке Петербурга от мусора в буквальном смысле заставил власти города оправдываться и извиняться перед горожанами за неубранные кучи.

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Творчество Шнурова благотворно влияет на уборку Петербурга
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