Творчество Шнурова благотворно влияет на уборку Петербурга

Популярный российский музыкант Сергей Шнуров, который особенно сильно переживает за Санкт-Петербург, выпустил очередное стихотворение, касающееся Северной столицы, а именно вопроса уборки в городе.

По словам Шнурова, после его клипа о плохой уборке мусора в Петербурге Смольный стал работать гораздо лучше. Об этом он сообщил у себя на страничке в социальной сети.

Также музыкант отметил, что он всегда рад помочь петербуржцем и отзовется на просьбу. Если придется, то Сергей Шнуров вновь решит проблему, сняв клип или написав стихотворение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что набравший миллионы просмотров в Сети клип Сергея Шнурова о плохой уборке Петербурга от мусора в буквальном смысле заставил власти города оправдываться и извиняться перед горожанами за неубранные кучи.