Снег и гололедица ожидаются в Ленобласти в начале недели

Снег и гололедица ожидаются в Ленобласти в начале недели
В Ленобласти выпадет снег. Фото: pixabay.com

В начале рабочей недели в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью местами пройдет небольшой снег, днем в большинстве районов небольшой мокрый снег, местами будет морось и гололед. Ветер южный, юго-западный, умеренный.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне -3…-8 градусов, местами похолодает до -11 градусов, днем столбики термометров покажут -4…+1 градусов. На дорогах ожидается гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти в пятницу ударят 20-градусные морозы.

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Снег и гололедица ожидаются в Ленобласти в начале недели
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