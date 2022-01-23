ВОЗ: «омикрон» может положить конец пандемии в Европе

По предварительным данным ВОЗ, «омикрон» может обойти по этому показателю штамм «дельта». Фото: Pixabay

По предварительным данным ВОЗ, «омикрон» может обойти по этому показателю штамм «дельта». Фото: Pixabay

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что «омикрон» может положить конец пандемии коронавируса в Европе.

«Вполне вероятно, что регион приближается к концу пандемии», — приводит его слова агентство Франс Пресс.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.