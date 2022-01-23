Петербуржцы с ОРВИ и COVID смогут попасть в поликлиники через отдельный вход

Поликлиники Петербурга начнут принимать пациентов с легкой формой ОРВИ и подозрением на COVID-19 через отдельные входы. В список попали не все медучреждения.

С понедельника, 23 января, горожане с указанным диагнозом смогут обратиться за медпомощью в приемно-смотровые боксы и отдельно выделенные кабинеты поликлиник через отдельные входы.

Как сообщили в Комитете по здравоохранению города, не рекомендуется посещать поликлиники маломобильным гражданам, инвалидам, больным с хроническими неинфекционными заболеваниями, беременным, взрослым старше 60 лет, а также мамам с детьми до 3 лет. Им следует вызвать врача на дом.

Список медучреждений, имеющих отдельные входы, имеется на официальном сайте комитета.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на фоне распространения нового штамма коронавируса «омикрон» вводится запрет на оказание плановой помощи и проведение медосмотров. С 21 января в городе приостановили проведение профилактических осмотров, диспансеризацию, а также прием врачей-специалистов, не оказывающих помощь пациентам с социально-значимыми заболеваниями.