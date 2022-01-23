Кирпичный гараж полыхал вечером на Расстанной улице

Кирпичный гараж полыхал вечером на Расстанной улице
Пожар случился на Расстанной улице. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

Во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил кирпичный гараж.

Возгорание случилось в воскресенье, 23 января, по адресу: улица Расстанная, дом 10. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 20:55. К месту происшествия были оперативно направлены спасатели.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, в гараже размером 2х4 метра выгорела обстановка по всей площади.

В 21:11 пожар ликвидировали. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 22 января поезда в метро следуют без остановки на «Старой Деревне». Причина тому — задымление. Оно произошло на втором этаже административного здания над кассовым залом. На борьбу с пожаром направили 35 человек личного состава и восемь единиц техники.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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