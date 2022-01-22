Пожар на станции метро «Старая Деревня» тушили 35 спасателей

С огнем в Приморском районе Петербурга боролись примерно 20 минут.

В пресс-службе главного управления МЧС по городу сообщили, что очевидцы пожара в дома №4А по улице Торфяная Дорога вызвали пожарных в 16:50. В административном здании, на втором этаже горело офисное помещение площадью 25 квадратных метров. Загорелась обстановка на площади 20 «квадратов».

Ранее сообщалось, что поезда в метро следуют без остановки на «Старой Деревне». Причина тому — задымление. Оно произошло на втором этаже административного здания над кассовым залом.

На борьбу с пожаром в увеселительном заведении направили 35 человек личного состава и восемь единиц техники. В 17:16 пожар уже локализовали. Еще через минуту потушили открытое горение. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар в двухкомнатной квартире на Пражской улице тушили своими силами. Площадь возгорания составила 1 квадратный метр.