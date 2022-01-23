Стало известно, где можно спастись от омикрон-штамма COVID

Стало известно, где можно спастись от омикрон-штамма COVID
Из-за открытия межрегиональных границ распространение штамма уже не остановить, считает специалист. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Штамм коронавируса «Омикрон» не сможет распространиться на территории, где проживают социально изолированные народы России. Об этом заявил главный профилактолог Уральского федерального округа Сергей Токарев.

По его словам, новая мутация вируса также не затронет и территории, имеющие жесточайший локдаун.

Как сообщил URA.RU, Токарев подчеркнул, что из-за открытия межрегиональных границ распространение штамма уже не остановить. Люди продолжают путешествовать и пользоваться общественным транспортом, поэтому «омикрон» будут находить практически везде.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что будущие варианты коронавируса могут быть более заразными, чем «Омикрон».

коронавирусная пандемия омикрон -штамм


 

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