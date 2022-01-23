В ВОЗ предупредили о появлении более заразных штаммов коронавируса

В ВОЗ предупредили о появлении более заразных штаммов коронавируса
Данная мутация, по словам Керхове, не будет последней. Фото: сайт Роспотребнадзора

Будущие варианты коронавируса могут быть более заразными, чем «Омикрон». Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

По ее словам, чем больше циркулируется новый вариант вируса, тем сильнее он подвергается изменениям. Мария подчеркнула во время выступления в эфире программы «Наука за пять минут», что данная мутация не будет последней.

Защитить свое здоровье в период пандемии поможет массовая вакцинация, которая проходит во всех регионах России с января 2021 года.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что характерными симптомами заражения «омикроном» являются кашель, усталость, заложенность носа и насморк. При этом, в отличие от штамма «дельта», инфицированные этим вариантом COVID-19 не теряют обоняние или вкус.

ВОЗ коронавирусная пандемия омикрон


 

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