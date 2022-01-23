Раскрыт способ выявить омикрон-штамм COVID без тестов

Одним из таких симптомов может быть кашель. Фото: pixabay.com

Одним из таких симптомов может быть кашель. Фото: pixabay.com

Определить заражение омикрон-штаммом коронавируса можно по ряду симптомов без сдачи анализов. Об этом рассказала специалист по инфекционным заболеваниям, член Консультативного комитета по практике иммунизации, вакцинолог Кэтрин Полинг.

По ее словам, характерными симптомами заражения «омикроном» являются кашель, усталость, заложенность носа и насморк. При этом, в отличие от штамма «дельта», инфицированные этим вариантом COVID-19 не теряют обоняние или вкус.

Вакцинолог подчеркнула в эфире телеканала NBC News, заражение новой мутацией вируса не всегда сопровождается указанными признаками. Однако с болью в горле сталкиваются почти все группы населения.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «омикрон» не станет последним штаммом пандемии коронавируса из-за быстрых темпов распространения заболевания.