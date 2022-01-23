Гинцбург: «омикрон» не станет заключительным штаммом коронавируса

Гинцбург: «омикрон» не станет заключительным штаммом коронавируса
По предварительным данным ВОЗ, «омикрон» может обойти по этому показателю штамм «дельта». Фото: Pixabay

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что «омикрон» не станет последним штаммом пандемии коронавируса из-за быстрых темпов распространения заболевания.

По его словам, «омикрон» не приведёт к завершению пандемии.

«Он нам не поможет выйти из пандемии по той простой причине, что чем больше он размножается и чем чаще он передаётся, тем с большей вероятностью могут возникнуть новые штаммы», — приводит его слова Интерфакс.

Гинцбург, для борьбы с темпами распространения коронавирусной инфекции необходимо нарастить темпы вакцинации до 75—80% населения.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

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