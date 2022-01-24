Названы пять симптомов «омикрона» у вакцинированных

Названы пять симптомов «омикрона» у вакцинированных
По предварительным данным ВОЗ, «омикрон» может обойти по этому показателю штамм «дельта». Фото: Pixabay

Британский эпидемиолог, профессор Тим Спектор рассказал, что у больных, вакцинированных, в случае заражения омикрон-штаммом коронавируса наблюдаются пять симптомов.

Речь идет о насморке, чихании, усталости, головной боли и боли в горле, сообщает The Conversation. Только половина зараженных «омикроном» жаловалась на стандартные признаки: повышение температуры, кашель и потерю обоняния.

Эпидемиолог отметил, что новый штамм вызывает симптомы, которые больше схожи с обычный простудой, особенно у людей, которые были привиты, и меньше общих системных симптомов.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

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