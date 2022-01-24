Утром Калининский район остался без уборки снега

Утром Калининский район остался без уборки снега
Уборочная техника вышла на улицы города. Фото: скриншот карты комитета по благоустройству

В Северной столице началась утренняя уборка. Спецтехника по распределению противогололедных материалов начала расчистку городских дорог и улиц. Однако не все районы оказались удостоены ее внимания.

Как видно на мониторинг-карте комитета по благоустройству, дороги города расчищают мусоровозы, погрузчики, подметательно-уборочное оборудование (механическое), самосвалы и МСК, распределители твердых реагентов с щеточным оборудованием, плужное щеточное оборудование

Согласно данным онлайн-карты на сайте комитета по благоустройству города, больше всего спецтехники замечено в историческом центре Северной столицы — в Центральном, Василеостровском, Адмиралтейском и Петроградской районах. Активно убираются в Кировском, Невском, Приморском и Выборгском районах. Меньше техники сосредоточено в Московском — 19 машин. В Красногвардейском районе снег убирают 20 единиц техники.

В Калининском районе в очередной раз уборочной техники почти не наблюдается – на весь район 13 единиц.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бизнес маркетплейсов в Петербурге начал нести убытки из-за ситуации с плохой уборкой снега во дворах. Кроме того, снежный коллапс привел к тому, что парковка во дворах стала практически невыполнимой. Машины, двигающиеся по колее, то и дело сталкиваются с припаркованным на обочинах транспортом.

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Утром Калининский район остался без уборки снега
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