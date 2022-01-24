В России предложили новый подход к налогообложению для автомобилей

Эксперты предложили разделить машины на массовые и люксовые для налога на роскошь.

По их словам, эффективнее будет не поднимать ценовую планку налога на роскошь для автомобилей, а изменить подход к налогообложению.

Они отметили, что поднять «планку роскоши» будет недостаточно.

«Новые границы в 5 или 6 миллионов тоже когда-нибудь станут слишком тесными из-за инфляции… Четкое разграничение марок и моделей на массовые и роскошные в перспективе при расчете налогообложения может стать гораздо более эффективным», — считают эксперты «Банкавто», сообщает РИА «Новости».

Например, ряд новых новых Bugatti, у которых на самом деле высокая цена, должны получить самый большой коэффициент налога. Что касается BMW — которые тоже относятся к высокой ценовой категории, но имеют широкий модельный ряд с разными ценниками, — градация должна стать помодельной. Допустим, MW X7, например, будет облагаться повышенным налогом, а младший X1 останется в списке доступных машин. Как полагают эксперты, такой подход будет правильным.

По их мнению, все модели Hyundai должны остаться в рамках обычного налога, даже если флагманы марки сильно оторвутся в цене. Ведь если марка входит в тройку лидеров по продажам в РФ, то относить ее к категории люкса недопустимо.

Напомним, в декабре стало известно, что Минпромторг и Минфин начали обсуждать повышение ценовой планки на машины, облагаемые налогом на роскошь. Действующий порог в 3 млн рублей был установлен еще в 2014 году. При этом, согласно данным «Автостата», средняя цена автомобиля в России за это время выросла более чем на 80%.

На сегодняшний день владельцы автомобилей стоимостью от 3 до 5 млн рублей должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. При этом налог на машины возрастом один-два года рассчитывается по коэффициенту, умноженному на 1,3, возрастом в два-три года — 1,1. Налог в двойном размере должны платить владельцы автомобилей стоимостью в 5-10 млн рублей возрастом до пяти лет. Тройной налог — за модели по цене 10-15 млн рублей и возрастом 10-20 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 2021 год был очень нервным для авторынка в России. Резкое повышение цен на комплектующие привело к подорожанию новых авто. Люди, увидев рост цен, начали скупать автомобили, боясь, что потом не потянут цену. Даже те, кто откладывал покупку, стараясь поднакопить на комплектацию получше, были вынуждены брать машины с неполными или сильно урезанными комплектациями по ценам люксовых версий.