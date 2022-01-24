Стало известно, кто может рассчитывать на выплату в 19 тыс. рублей в России

Таким образом, выплату получат приемные родители или попечители, а также те, кто оформит опекунство над ребенком. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Таким образом, выплату получат приемные родители или попечители, а также те, кто оформит опекунство над ребенком. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Названа категория россиян, которая имеет право на получение выплаты в размере 19 тыс. рублей.

Пенсионный фонд России начал принимать заявления на денежную выплату, размер которой составит около 19 тыс. рублей. Право на получение этой суммы имеют россияне, решившие усыновить ребенка, пишет PRIMPRESS.

Таким образом, выплату получат приемные родители или попечители, а также те, кто оформит опекунство над ребенком. Выплата в размере 18 886 рублей является единовременной. С февраля 2022 года она повысится за счет индексации.

Ранее выплату выдавали органы соцзащиты, теперь это перешло в ведение ПФР.

Если ребенку уже исполнилось восемь лет или он является инвалидом, то размер выплаты повышается до 144 тыс. рублей за каждого ребенка.

Для того, чтобы оформить пособие нужно обратиться в отделение ведомства или в любой МФЦ. При себе иметь свидетельство о рождении ребенка, документ об установлении опеки, а также копию решения суда, в котором рассматривался этот вопрос.

Заявление нужно подать в течение полугода со дня усыновления.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российское правительство в 2022 году планирует принять законопроект о реформе накопительных пенсий. Согласно законопроекту, накопительная часть обязательного пенсионного страхования (ОПС), которая заморожена с 2014 года, будет трансформирована в негосударственное пенсионное обеспечение (НПО).