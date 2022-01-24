Налог на вклады затронет граждан со сбережениями менее миллиона рублей

Вкладчиков по депозитам от 700 тысяч рублей могут обязать выплатить налог. Фото: Pixabay

Вкладчиков по депозитам от 700 тысяч рублей могут обязать выплатить налог. Фото: Pixabay

Новый налог на вклады более одного миллиона рублей по итогам 2021 года частично коснется россиян со сбережениями меньшей суммы.

Как сообщает РБК, налог на вклады более 1 миллиона рублей придется заплатить россиянам с депозитами от 700 тысяч рублей, если они заработали более 42,5 тысячи рублей на процентах. Налогом не облагается сумма доходов, которая формируется при умножении ключевой ставки Центробанка на начало года — 4,25% — на миллион рублей.

Однако ставка ЦБ увеличилась в два раза, в результате чего выросли процентные ставки и по банковским депозитам. В связи с эти вкладчиков по депозитам от 700 тысяч рублей могут обязать выплатить налог.

К примеру, если гражданин отдал на единственный с начала прошлого года вклад 710 тысяч рублей под 4,5% и в августе перенес накопления под 8%, то он мог получить за год 42,85 тысячи рублей. Это значит, что он будет должен выплатить налог 13% с 350 рублей, или 45,5 рубля.

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