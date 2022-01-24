Налог на вклады затронет граждан со сбережениями менее миллиона рублей

Налог на вклады затронет граждан со сбережениями менее миллиона рублей
Вкладчиков по депозитам от 700 тысяч рублей могут обязать выплатить налог. Фото: Pixabay

Новый налог на вклады более одного миллиона рублей по итогам 2021 года частично коснется россиян со сбережениями меньшей суммы.

Как сообщает РБК, налог на вклады более 1 миллиона рублей придется заплатить россиянам с депозитами от 700 тысяч рублей, если они заработали более 42,5 тысячи рублей на процентах. Налогом не облагается сумма доходов, которая формируется при умножении ключевой ставки Центробанка на начало года — 4,25% — на миллион рублей.

Однако ставка ЦБ увеличилась в два раза, в результате чего выросли процентные ставки и по банковским депозитам. В связи с эти вкладчиков по депозитам от 700 тысяч рублей могут обязать выплатить налог.

К примеру, если гражданин отдал на единственный с начала прошлого года вклад 710 тысяч рублей под 4,5% и в августе перенес накопления под 8%, то он мог получить за год 42,85 тысячи рублей. Это значит, что он будет должен выплатить налог 13% с 350 рублей, или 45,5 рубля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России предложили новый подход к налогообложению для автомобилей.

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