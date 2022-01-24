Врачи рассказали о лечении ангины с помощью мороженого

Врачи рассказали о лечении ангины с помощью мороженого
Мороженое уменьшает воспаление и снижает отек, однако в борьбе с гнойной ангиной мороженое не поможет. Фото: pixabay

Отоларинголог Владимир Зайцев и терапевт Лариса Алексеева оценили эффективность употребления мороженого для борьбы с больным горлом. Десерт может снять воспаление, но полноценного лечения он не заменит.

По словам Зайцева, при отсутствии лекарств мороженое может облегчить течение ангины и острого фарингита, но не у всех больных. Замороженный продукт может погасить воспаление в самом начале болезни, но если оно уже началось, то для лечения ангины нужно применять уже антибактериальные препараты, передает URA.RU.

Алексеева согласилась с коллегой и заявила, что холод уменьшает воспаление и снижает отек, однако в борьбе с гнойной ангиной мороженое не поможет. В этом случае нужно обращаться к врачу и принимать антибиотики.

Отоларинголог добавил, что мороженое показано после операции по удалению аденоидов у детей. Ледяной десерт прямо из морозилки помогает скорее остановить кровотечение в носоглотке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач назвала способ определить рак легких по состоянию кожи.

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