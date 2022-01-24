В Петербурге немного похолодает к вечеру вторника

Автомобилистам стоит быть внимательнее на дорогах. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Автомобилистам стоит быть внимательнее на дорогах. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Во вторник, 25 января, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Днем выпадет небольшой мокрый снег. Ветер ночью юго-западный, западный, днем западный, северо-западный умеренный.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в течение суток будет на уровне -1…+1 градус. Вечером слегка подморозит и столбики термометров опустятся до -5 градусов.

На дорогах ожидается гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность. Атмосферное давление будет понижаться.