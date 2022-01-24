В Петербурге пенсионер отдал «сотруднику банка» более 12 млн рублей

В Петербурге пенсионер отдал «сотруднику банка» более 12 млн рублей
Пенсионер лишился крупной суммы. Фото: pixabay

В Калининском районе Петербурга пенсионер попал в руки мошенников.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 21 января в полицию обратился мужчина 1945 года рождения и рассказал о том, что ему на телефон в период с 01 декабря 2021 года по 17 января 2022 звонил неизвестный, который представился сотрудником банка.

Злоумышленник сообщил пенсионеру, что с его счетов списываются денежные средства и что мошенники под залог его квартиры берут кредиты, и ее необходимо продать, для пресечения противоправных действий ему необходимо перевести все средства на безопасный счёт. После чего пенсионер перевел часть денежных средств на указанный неизвестным счет.

Со слов пострадавшего, к нему приходил неизвестный, которому он отдал 5 500 000 рублей. Сумма ущерба составила 12 050 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионерки из Калининского попались на удочку мошенников и отдали почти миллион за «дочерей».

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