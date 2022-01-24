В Приморском районе неожиданно умер годовалый ребенок

В Приморском районе Петербурга устанавливаются обстоятельства смерти ребенка.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию из Педиатрического Университета поступило сообщение о том, что из квартиры дома на Туристской улице с остановкой сердца был госпитализирован ребенок 2021 года рождения, который скончался в больнице.

По словам матери малышка, ребенок болел гидроцефалией. Женщина накормила мальчика смесью «Нутрилак», уложила спать кроватку. Через некоторое время услышала хрипы, увидела побелевшего ребенка и вызвала скорую помощь.

Семья полная, на учете не состоит. Труп ребенка направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красногвардейском районе полиция выясняет обстоятельства смерти младенца из неблагополучной семьи.