В Ленобласти еще 728 человек заразились коронавирусом

В Ленобласти еще 728 человек заразились коронавирусом
Коронавирус все также смертельно опасен. Фото: pexels.com

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 728 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 24 января, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 109 125 случаев ковида. При этом выздоровели 99 039 пациентов.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 8 413 случаев. На первом Москва — 19 509 случаев. На третьем месте Московская область — 5 980.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач развенчал мифы о вакцинации против COVID-19.

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