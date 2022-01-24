Стало известно о состоянии Веры Воронковой, пострадавшей при пожаре

Актриса театра имени Пушкина Вера Воронкова, пострадавшая дома во время пожара, находится в реанимации, ее состояние оценивается, как тяжелое.

«Она в реанимации ожогового центра. Тяжелое общее состояние, без динамики», — сообщили РИА Новости в городской клинической больнице имени Ф. И. Иноземцева.

Напомним, 19 января актриса театра и кино Вера Воронкова попала в больницу после пожара. Сообщалось, что дома у актрисы из-за короткого замыкания загорелась елка. В результате происшествия пострадала также и дочь Воронковой.

Площадь возгорания составила шесть «квадратов», горели личные вещи и мебель. Справиться с огнем удалось в 00:26 мск.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из-за пожара в городе Тихвин Ленинградской области покинуть свое жилище пришлось пятерым жильцам. Дым, который валил из окна, был хорошо виден всем прохожим.