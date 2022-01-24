В Минздраве Тверской области назвали видео с «ожившим трупом» в морге постановкой

В Минздраве Тверской области назвали видео с &#171;ожившим трупом&#187; в морге постановкой
Тверские морги не подтвердили сообщения об "ожившем трупе" и предположили, что это постановка. Фото: Pixabay

Минздрав Тверской области назвал фейком видео с «ожившим трупом», отметив, что в городе нет моргов, похожих на помещение на опубликованных кадрах.

Напомним, в Telegram-каналах накануне появилось видео, похожее на запись с камер видеонаблюдения, на котором видно, как мужчина в помещении, похожем на морг, покрытый простыней встает со стола. При этом в постах говорилось, что якобы в тверском морге утром «ожил» труп.

Тверские морги не подтвердили сообщения об «ожившем трупе» и предположили, что это постановка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 18 января в полицию поступило сообщение о том, что в городе Любань в частном доме, 3, по Ленинградскому шоссе находится неопознанный труп.

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