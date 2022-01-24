Юрист из ПФР назвала категории россиян, которым могут снизить пенсии

Бывший юрист Пенсионного фонда РФ Ирина Сивакова рассказала российским гражданам, кто рискует столкнуться со снижением пенсионных выплат в 2022 году.

По словам Сиваковой, снижение пенсий может коснуться нескольких категорий россиян. Во-первых это те, кто получают пенсию по потере кормильца. Выплаты могут уменьшить и инвалидам, достигшим пенсионного возраста. Размер страховой пенсии по старости может быть ниже, чем по инвалидности, если она выплачивалась менее 10 лет.

В группу риска также попадают получатели пенсии по потере кормильца при достижении ими совершеннолетия. Выплаты можно будет продолжить получать и после 18-летия, но при условии, что человек поступит в вуз на дневное отделения, но сумма может снизиться.

Кроме того, снижение пенсии затронет тех, кто переехал из северных регионов и у кого нет минимального трудового стажа. Также юрист напомнила, что россияне, переехавшие за границу, теряют соцдоплату к пенсии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионный фонд перечислит 10 000 рублей 24-25 января на карты россиян.