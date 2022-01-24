Одиноким родителям и беременным женщинам увеличили пособия

Прожиточный минимум ежегодно растет, а значит, вместе с ним увеличивается и размер пособия. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Прожиточный минимум ежегодно растет, а значит, вместе с ним увеличивается и размер пособия. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В России с начала года увеличили размер ежемесячных выплат одиноким родителям и женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности.

Как напомнили специалисты из Пенсионного фонда РФ, пособие полагается одиноким родителям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет. Это пособие назначается на год, затем право на него нужно снова подтверждать.

Размер выплат одиноким родителям составляет половину от регионального прожиточного минимума на ребенка. Прожиточный минимум ежегодно растет, а значит, вместе с ним увеличивается и размер пособия.

В Петербурге, к примеру, прожиточный минимум на ребенка составляет 12 055 рублей. Размер ежемесячной выплаты равняется чуть более 6 тысячам рублей.

Пособие для беременных составляет 50% от прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе. Например, в Москве прожиточный минимум для трудоспособных жителей составляет 21 371 рубль. Беременная женщина будет получать почти 10 700 рублей. Эти выплаты получают женщины с низким доходом в семье. Их выплачивают каждый месяц до родов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионный фонд перечислит 10 000 рублей 24-25 января на карты россиян.