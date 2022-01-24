«Каждому работнику по 2 тысячи»: россиянам рассказали о прибавке к зарплате

&#171;Каждому работнику по 2 тысячи&#187;: россиянам рассказали о прибавке к зарплате
Россиянам рассказали о прибавке к зарплате. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В начале февраля гражданам России придут дополнительные деньги сверх привычной заработной платы.

В Роструде рассказали, что с 1 февраля произойдет повышение зарплат работников. Об этом пишет PRIMPRESS.

Росстат, в свою очередь, определил рост цен в стране по итогам 2021 года на 8,39%, что означает повышение зарплат именно на такой показатель в феврале, отметили в Роструде. При этом трудовой кодекс, как раз таки и предполагает индексацию зарплат с учетом роста потребительских цен за прошлый год и уровня инфляции.

В случае, если работодатель откажется повысить уровень дохода, то его ждет денежное взыскание в виде штрафа от 1 000 до 5 000 рублей. Если отказ выплатить соответствующую зарплату коснется организации, то тут работодателя ждет штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Подчеркивается, что для того, чтобы понять настоящий уровень заработков, нужно оценить модальную зарплату, которая равна около 25 тысяч рублей. Такой расклад означает, что прибавка для каждого работника в феврале в среднем составит примерно 2 тысячи рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что был поднят вопрос о зарплате бюджетников в России. Планируется уровнять суммы по разным субъектам страны, чтобы зарплаты оказались примерно на одном уровне.

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