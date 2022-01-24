До конца января постановки в популярных петербургских театрах можно посмотреть за 1 800

До конца января постановки в популярных петербургских театрах можно посмотреть за 1 800. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

До конца января постановки в популярных петербургских театрах можно посмотреть за 1 800. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Остается последняя неделя января 2022 года, которая готовит петербуржцам сюрприз в виде спектаклей, билеты на которые в среднем стоят около 1792 рублей.

Издание Peterburg2 изучило количество постановок и их стоимость с 24 по 31 января в пяти самых популярных у жителей Петербурга театров, среди которых основная сцена Мариинского театра, ДК Выборгский, Мюзик-холл, основная сцена Александринского театра и Балтийский дом. В указанных театрах за оставшиеся дни пройдет 37 спектаклей, однако билетов осталось на 33 из них.

Выяснилось, что самый большой «средний чек» оказался у Мариинского театра, где, в среднем, цена устанавливается около 3 447 рублей. Следующим стоит ДК Выборгский со стоимостью в диапазоне от 400 до 5 тысяч рублей. Средняя цена билета здесь, — 1 641 рубль. На третьем месте самых дорогих театров стоит Александринский театр со средним чеком в 1 574 рубля.

В Балтийском доме самые доступные по цене билеты: средний чек тут установился в 1 040 рублей. Самая маленькая денежная сумма, которую можно отдать за билет в Балтийском доме, — 250 рублей, а самые большая — 3,5 тысяч рублей. При этом немногим дороже на последней неделе января будут постановки в Мюзик-Холле, где средний чек составит 1 256 рублей.

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