Испуганная мать сообщила полиции о незнакомце, закрывшемся в коммуналке на Каменноостровском с ее дочерью

Испуганная мать сообщила полиции о незнакомце, закрывшемся в коммуналке на Каменноостровском с ее дочерью
Все произошло в коммунальной квартире. Фото: "Яндекс панорамы"

Из комнаты, в которой заперся неизвестный с дочерью заявительницы, был слышен грохот.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все произошло в Петроградском районе Петербурга на Каменноостровском проспекте в доме №65.

Женщина сообщила оперативникам, что 20 января некий мужчина закрылся с 39-летней гражданкой в комнате коммунальной квартиры.

Вскоре полиция прибыла к месту случившегося. Была обнаружена женщина, которую пришлось госпитализировать в больницу. Ей диагностировали острое отравление неизвестным веществом депримирующего действия, закрытую черепно-мозговую травму, множественные ушибы тела различной степени давности.

«По горячим следам» задержали 34-летнего гражданина. Однако из-за жалоб на плохое самочувствие его также доставили в больницу и положили в реанимацию.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что брат жителя Подмосковья, погибшего от отравления, рассказал, что он и его семья ели.

Каменноостровский проспект новости СПб происшествие


 

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