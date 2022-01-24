Вооруженного мужчину, укравшего 22 телефона на Дыбенко, поймали

Вооруженного мужчину, укравшего 22 телефона на Дыбенко, поймали
Злоумышленник забрал телефоны и деньги. Фото: pixabay

Разбойничать 40-летний мужчина мог 12 января в салоне сотовой связи на улице Дыбенко.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, полиция изъяла электрошокер, нож и одежду, использовавшуюся при нападении.

Напомним, что около двух недель назад неизвестный в медицинской маске с ножом и электрошокером в руках вошел в салон связи. Угрожал мужчина лишь одному менеджеру магазина. Разбойник забрал с собой 22 телефона, 16 тыс. рублей и двое часов. Было заведено уголовное дело.

21 января подозреваемого задержали. Им оказался уроженец Выборга, который зарегистрирован в Костромской области.

Известно, что задержанный неоднократно привлекался к отвественности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Луге мужчина избил знакомую ради велосипеда. Женщина получила несколько ударов кулаком в лицо.

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