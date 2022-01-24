Петербуржцы стали делать тесты на СOVID в два раза больше

Петербуржцы стали делать тесты на СOVID в два раза больше
Все больше петербуржцев сдают тесты на коронавирус. Фото: pixabay.com

Если сравнивать показатели, то неделей ранее жители Северной столицы тестировались на новую коронавирусную инфекцию в два раза реже.

Об этом сообщает Комитет по здравоохранению Петербурга в понедельник, 24 января. Кроме этого, тестов со знаком «плюс» стало гораздо больше.

«Количество выполненных тестов ПЦР на SARS-CoV-2 сегодня по сравнению с прошлым понедельником увеличилось вдвое. Соотношение выявленных положительных проб к общему количеству ПЦР составляет уже 39 %», — говорится в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге с 17 по 23 января госпитализировали почти 250 детей с коронавирусной инфекцией. Вполне возможно, что Детская больница им. Н.Ф.Филатова скоро целиком перепрофилируется под прием детей с COVID-19 и подозрением на него.

SARS-CoV-2 комздрав коронавирус новости СПб пцр-тест


 

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