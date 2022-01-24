В Ленобласти мужчину, находившегося в доме во время пожара, не спасли

В Ленобласти мужчину, находившегося в доме во время пожара, не спасли
Мужчина скончался. Виной всему вспыхнувший пожар. Фото: pixabay.com

В пожаре, охватившим частный дом, сгорел мужчина. Спасателям не удалось вытащить живым погорельца.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ленинградской области в понедельник, 24 января, огонь охватил жилой дом в деревне Межно, находящейся в Гатчинском районе 47-ого региона.

Отмечается, что горел частный дом, общая площадь которого составляет 104 квадратных метра.

Чрезвычайное происшествие не обошлось без жертв. Мужчина, находящийся внутри дома, погиб. МЧСникам не удалось спасти местного жителя.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели потушили пожар в Тихвине на 50 «квадратах». В переулке Индустриальный загорелось нежило здание. Всего в ликвидации пожара участвовали восемь человек и две единицы спецтехники.

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