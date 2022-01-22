Спасатели потушили пожар в Тихвине на 50 «квадратах»

Информации о пострадавших не поступало. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Информации о пострадавших не поступало. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

В субботу, 22 января, в Тихвине произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 01:45 мск. В переулке Индустриальный загорелось нежило здание.

На месте происшествия работали дежурные смены 61 и 63 пожарно-спасательных частей Ленинградской области. Всего в ликвидации пожара участвовали восемь человек и две единицы спецтехники.

Горела обстановка в нежилом здании на общей площади 50 квадратных метров., сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 02:18 мск. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что женщина погибла при «мусорном» пожаре на 1-м Муринском проспекте. Огонь охватил мусор на площади 2 квадратных метра на открытой территории.