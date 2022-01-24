В Петербурге готовятся к более строгим ограничениям из-за COVID-19

В Северной столице день ото дня растет заболеваемость новой коронавирусной инфекцией. В связи с этим приходится вводить дополнительные ограничения.
О начале подготовки новых ковидных мер сообщил градоначальник Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России».
Отмечается, что власти города на Неве собираются вводить более строгие ограничения, так как ситуация с коронавирусом остается непростой.
Минувшая неделя преподнесла Петербургу новый антирекорд по заболеваемости. За 24 часа заразились вирусом более 9 тыс. граждан.
Поэтому правительство города готовит изменения в 121-е постановление о противодействии распространению коронавируса «с новыми, более строгими санитарными ограничениями».
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге с 17 по 23 января госпитализировали почти 250 детей с коронавирусом.