В Петербурге готовятся к более строгим ограничениям из-за COVID-19

В Северной столице день ото дня растет заболеваемость новой коронавирусной инфекцией. В связи с этим приходится вводить дополнительные ограничения.

О начале подготовки новых ковидных мер сообщил градоначальник Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России».

Отмечается, что власти города на Неве собираются вводить более строгие ограничения, так как ситуация с коронавирусом остается непростой.

Минувшая неделя преподнесла Петербургу новый антирекорд по заболеваемости. За 24 часа заразились вирусом более 9 тыс. граждан.

Поэтому правительство города готовит изменения в 121-е постановление о противодействии распространению коронавируса «с новыми, более строгими санитарными ограничениями».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге с 17 по 23 января госпитализировали почти 250 детей с коронавирусом.