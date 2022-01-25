Банк ВТБ запустил ипотеку с господдержкой на частные дома

Господдержка теперь предусматривает не только приобретение квартиры в новом доме, но и покупку готового дома с земельным участком. Фото: pixabay

Господдержка теперь предусматривает не только приобретение квартиры в новом доме, но и покупку готового дома с земельным участком. Фото: pixabay

Новые условия по ипотеке предлагает банк ВТБ. Государство окажет поддержку при приобретении готовых частных домов с земельным участком.

Самая низкая ставка по кредиту будет составлять 5,75% годовых на весь срок кредитования. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ.

Ипотека с господдержкой теперь предусматривает не только приобретение квартиры в новом доме, но и покупку готового дома с земельным участком. К слову, он должен быть взят у застройщика-юридического лица.

Важно, что максимальная сумма кредита, которую предусматривает госпрограмма, это 3 млн рублей. Первый взнос должен составлять от 15% стоимости жилья. Ипотеку можно оформить на срок до 30 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стоимость ипотеки в России достигла рекорда с 2015 года.