Выплатят по 14 000 рублей: кто из россиян получит новую выплату от ПФР

Выплатят по 14 000 рублей: кто из россиян получит новую выплату от ПФР
В ГД решили увеличить разер пособия. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Пенсионном фоне готовят новую денежную выплату российским гражданам. На деньги могут рассчитывать только неработающие россияне.

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что новая выплата составит 14 000 рублей. Как передает PRIMPRESS, речь идет о пособии, которое можно получить в случае ухода за нетрудоспособными россиянами. Деньги поступят по линии ПФР.

Претендовать на выплату могут те, кто нигде не работает, но при этом ухаживают за пенсионерами старше 80 лет или инвалидами.

Сейчас за это выплачивают по 1200 рублей, однако в ГД решили увеличить разер пособия. Соответствующее обращение уже направлено в Минфин.

Ожидается, что размер выплат увеличат до минимального размера оплаты труда (МРОТ). Сейчас это 13 890 рублей. То есть граждане, которые ухаживают за этими людьми, каждый месяц будут получать в среднем по 14 000 рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно, кто может рассчитывать на выплату в 19 тыс. рублей в России.

выплаты неработающие пособие пфр уход за нетрудоспособными


 

Новости партнеров
"Он вообще другой": заразившийся "омикроном" врач рассказал о симптомах заболевания
Спасатели извлекли вмерзший труп мужчины на Бадаевском
Спасатели извлекли вмерзший труп мужчины на Бадаевском
Нырнула в прорубь и исчезла на глазах детей: водолазы почти сутки ищут тело утонувшей в купели на Оредеже женщины
Нырнула в прорубь и исчезла на глазах детей: водолазы почти сутки ищут тело утонувшей в купели на Оредеже женщины
Покупатель зарядил банкой сметаны кассиру по голове за просьбу надеть маску в магазине Петербурга
Покупатель зарядил банкой сметаны кассиру по голове за просьбу надеть маску в магазине Петербурга
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Выплатят по 14 000 рублей: кто из россиян получит новую выплату от ПФР
Инфекционист объяснил, как отличить «дельту» от «омикрона»
ФНС: пенсионеров в России ждет новый налог с 1 февраля
Госдеп: США не пойдут на уступки России в вопроса безопасности
Налоговая объяснила расчет не облагаемого НДФЛ дохода по вкладам
Банк ВТБ запустил ипотеку с господдержкой на частные дома
В России хотят пустить пенсионные накопления на покупку жилья
Главная елка на Дворцовой площади прощается с петербуржцами