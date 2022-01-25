Выплатят по 14 000 рублей: кто из россиян получит новую выплату от ПФР

В Пенсионном фоне готовят новую денежную выплату российским гражданам. На деньги могут рассчитывать только неработающие россияне.

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что новая выплата составит 14 000 рублей. Как передает PRIMPRESS, речь идет о пособии, которое можно получить в случае ухода за нетрудоспособными россиянами. Деньги поступят по линии ПФР.

Претендовать на выплату могут те, кто нигде не работает, но при этом ухаживают за пенсионерами старше 80 лет или инвалидами.

Сейчас за это выплачивают по 1200 рублей, однако в ГД решили увеличить разер пособия. Соответствующее обращение уже направлено в Минфин.

Ожидается, что размер выплат увеличат до минимального размера оплаты труда (МРОТ). Сейчас это 13 890 рублей. То есть граждане, которые ухаживают за этими людьми, каждый месяц будут получать в среднем по 14 000 рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно, кто может рассчитывать на выплату в 19 тыс. рублей в России.