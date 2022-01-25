Роскомнадзор избавит россиян от звонков с подменных номеров

В России по заказу Роскомнадзора проведут исследование технологии блокировки подменных телефонных номеров.

Как сообщает «Коммерсант», исследование заказал «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору. Будет исследована технология, блокирующая возможность использования мошенниками подменных номеров.

В ГРЧЦ рассказали, что с помощью исследования планируется определить принципы взаимодействия операторов связи. При этом опрошенные «Коммерсантом» операторы заявляют, что уже давно используют свои решения для блокировки нежелательных звонков.

Стоимость контракта на исследование составляет 8,2 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что россиян предупредили о новой схеме мошенничества.