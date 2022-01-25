На дорогах Петербурга утром собрались 5-балльные пробки

Петербургские водители стоят в 5-балльных пробках утром вторника, 25 января.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», к 10 часам дорожная ситуация должна улучшиться до 4 баллов, после чего останется неизменной как минимум до 14 часов.

По традиции стоит центр города. Пробки собрались на площади Восстания, Садовой улице, Московском проспекте, набережной Кутузова, Свердловской набережной. Кроме того, водители толкаются на Красногвардейской площади и Малоохтинском проспекте.

Движение затруднено на Дальневосточном проспекте, проспекте Энергетиков, Народной улице, Октябрьской набережной.

Самая большая пробка собралась на внутренней стороне КАД перед Большим Обуховским мостом — затор растянулся до Кудрово.

На севере Петербурга проблемы со свободным проездом есть у метро «Черная речка», на Большом Сампсониевском проспекте, Светлановской площади, проспекте Маршала Блюхера, Гражданском проспекте.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ремонт ограничит движение в тоннеле петербургской дамбы с понедельника.