На дорогах Петербурга утром собрались 5-балльные пробки

На дорогах Петербурга утром собрались 5-балльные пробки
Утренние пробки составили 5 баллов. Фото: "Яндекс.Пробки"

Петербургские водители стоят в 5-балльных пробках утром вторника, 25 января.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», к 10 часам дорожная ситуация должна улучшиться до 4 баллов, после чего останется неизменной как минимум до 14 часов.

По традиции стоит центр города. Пробки собрались на площади Восстания, Садовой улице, Московском проспекте, набережной Кутузова, Свердловской набережной. Кроме того, водители толкаются на Красногвардейской площади и Малоохтинском проспекте.

Движение затруднено на Дальневосточном проспекте, проспекте Энергетиков, Народной улице, Октябрьской набережной.

Самая большая пробка собралась на внутренней стороне КАД перед Большим Обуховским мостом — затор растянулся до Кудрово.

На севере Петербурга проблемы со свободным проездом есть у метро «Черная речка», на Большом Сампсониевском проспекте, Светлановской площади, проспекте Маршала Блюхера, Гражданском проспекте.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ремонт ограничит движение в тоннеле петербургской дамбы с понедельника.

новости СПб пробки час пик


 

Новости партнеров
Пенсионеры России получат по 6 тысяч до конца января
Пенсионеры России получат по 6 тысяч до конца января
Нырнула в прорубь и исчезла на глазах детей: водолазы почти сутки ищут тело утонувшей в купели на Оредеже женщины
Нырнула в прорубь и исчезла на глазах детей: водолазы почти сутки ищут тело утонувшей в купели на Оредеже женщины
Умерла Екатерина Сибирякова, сыгравшая в
Умерла Екатерина Сибирякова, сыгравшая в "Петербургских тайнах"
Надежды нет? Вещи борющегося за жизнь Куравлева вывезли из дома престарелых
Надежды нет? Вещи борющегося за жизнь Куравлева вывезли из дома престарелых
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На дорогах Петербурга утром собрались 5-балльные пробки
Эксперт спрогнозировал рост доллара до 90 рублей в ближайший месяц
В России предложили освобождать простуженных сотрудников от работы на три дня
Будет скользко: в Петербурге во вторник потеплеет до +1
Роскомнадзор избавит россиян от звонков с подменных номеров
Химиотерапевт назвал «утренние» симптомы рака
В Пулково 25 января задержали три рейса
В аэропорту Стамбула отменены все рейсы, тысячи пассажиров заблокированы