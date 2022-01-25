Индексации пенсий на 8,6% или повышение до 31 тыс рублей: Совфед поддержал поправки

25 января прошло заседание комитета Совета Федерации по социальной политике, по результатам которого парламентарии рекомендовали принять правки о повышенной индексации страховой части пенсии для неработающих пожилых граждан по повышенной ставке 8,6%, учитывающей повышенную инфляцию.

Закон планируется рассмотреть и одобрить уже 26 января. Сенаторы Совета Федерации спешат выполнить распоряжение президента и завизировать поправки до конца января.

Елена Бибикова сообщила, что прибавка к ежемесячным выплатам пенсионерам получится около полутора тысяч российских рублей. Выплаты с повышенной индексацией пожилые граждане получат во втором месяце 2022 года. Тогда же будет выплачена компенсационная доплата за январь, когда надбавка была всего 5,9%.

12 января этого года президент Владимир провел заседание, на котором потребовал в срочном порядке пересмотреть размеры пенсий, чтобы индексации соответствовала реальной инфляции. На прошлой неделе Госдума рассмотрела поправки к законопроекту в трех чтениях и направила принятые правки в Совет Федерации. Предполагается, что законопроект вступит в силу уже в январе, а с февраля пожилые граждане начнут получать повышенные пенсии и дополнительные компенсации за январь.

Одновременно член партии «Справедливая Россия за Родину» Николай Стариков выступил с инициативой поднять пенсии до 31 тысячи рублей. По словам политика, индексации даже на 8,6% не хватает для покрытия реальных расходов россиян. Те же коммунальные платежи забирают большую часть пенсии, не оставляя средств на еду, лекарства и другие нужды. Такая ситуация недопустима. А повышенная индексация, принятая правительством – недостаточная мера поддержки людей. 8,6% — это недостаточная ставка, которая не отражает реальную инфляцию.

Стариков убежден, что рассчитывать размеры пенсии нужно не только с учетом инфляции, но и исходя из соотношения затрат на коммунальные услуги с общей суммой ежемесячных выплат. Недопустимо, что коммуналка забирает две трети дохода пенсионеров.

По мнению политика, минимальные пенсионные выплаты пожилым россиянам должны составлять 31 тысячу рублей. Этой суммы, по мнению Николая Старикова, должно хватить на достойную жизнь.