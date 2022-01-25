Будущим студентам рассказали, как будет проходить поступление в 2022 году

Будущим студентам рассказали, как будет проходить поступление в 2022 году
Будущим студентам рассказали, как будет проходить поступление в 2022 году. Фото: pixabay

В текущем 2022 году зачисление в университеты и институты Санкт-Петербурга ожидается в рамках одной основной волны. Об этом и других особенностях рассказал председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов.

Будущим абитуриентам в этом году нужно учесть, что при выборе окончательной специальности необходимо будет предоставить оригинал документов, который можно передать как лично в руки, так и по почте, отметил Демидов. Об этом пишет телеканал «Санкт-Петербург».

Эксперт отметил, что в предыдущие пару лет правила предоставления оригиналов не было, но теперь это не даст возможность одновременно зачислиться в несколько вузов. Также, в 2022 году особо отмечается зачисление по льготам, например, есть дополнительные баллы за индивидуальные достижения, а также расширен список олимпиад, за которые тоже можно получить баллы.

Также расширены возможности суперсервиса «Поступай в вуз онлайн». В 2022-м через Госуслуги можно будет поступать не только на бюджетные, но и на внебюджетные места. В высших заведениях можно выбрать для себя до 10 направлений.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 24 января Санкт-Петербургский государственный университет вернулся на дистанционный режим обучения.

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