5 ситуаций, за которые пенсионеры могут получить реальный уголовный срок

Чаще всего недопонимание и, как следствие, нарушение Уголовного кодекса, получается при одновременном получении нескольких видов выплат и пособий. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Чаще всего недопонимание и, как следствие, нарушение Уголовного кодекса, получается при одновременном получении нескольких видов выплат и пособий. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Пенсионеры в России могут получить уголовный срок по статье «Мошенничество», если будут невнимательно относиться к начисляемым выплатам и нарушать правила их получения.

О пяти нюансах в выплатах пенсии, за которые можно получить обвинение в мошенничестве рассказала юрист Ирина Сивакова.

Эксперт отмечает, что чаще всего недопонимание и, как следствие, нарушение Уголовного кодекса, получается при одновременном получении нескольких видов выплат и пособий, а также при переезде пожилых россиян. Вот пять случаев, о которых нужно знать всем, кто получает пенсии.

Если человек уже получает ведомственную пенсию за вредную работу или выслугу лет, и приходит возраст получения ежемесячных выплат по старости, то обязательно нужно уведомить Пенсионный фонд о том, что гражданин получает дополнительное обеспечение. Получение двух выплат одновременно недопустимо. В случае, если произошло начисление сразу двух выплат, ведомственные деньги придется вернуть и как можно скорее проинформировать ПФР.

Тем, кто получает доплату за иждивенца, ни в коем случае нельзя умалчивать, что он был отчислен с очной формы обучения. Пенсионеры, получающие доплату за таких студентов-иждивенцев, обязаны в кратчайшие сроки уведомить об отчислении опекаемого. Если обучение на очном отделении возобновится, то и доплаты вернутся.

Пенсионерам также нельзя оформить выплаты по уходу за нетрудоспособным родственником. По закону, только трудоспособный человек, который в настоящий момент не трудоустроен и не получает пенсию или пособия по безработице, может оформить компенсацию по уходу за нетрудоспособными родителями или другими родственниками. Пенсионеры на такую компенсацию рассчитывать не могут и заботятся о родных без всяких доплат.

Сокрытие факта переезда в другой регион с сохранением выплат по коэффициенту предыдущего места жительства тоже является основанием для заведения уголовного дела. Особенно это касается северных районов, где региональные коэффициенты большие. При переезде пенсионеру придется отказаться и от всех региональных доплат, которые он получал по старой прописке. Переплату, получившуюся из-за несвоевременного информирования, в любом случае придется вернуть.

Работа для людей пенсионного возраста категорически не совместима со многими социальными выплатами. Работающие пенсионеры не могут на них претендовать и обязаны от них отказаться и уведомить Пенсионный фонд при трудоустройстве.