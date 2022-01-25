С Медного всадника в Петербурге с отступлением морозов снимут леса

С Медного всадника в Петербурге с отступлением морозов снимут леса. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

С Медного всадника в Петербурге с отступлением морозов снимут леса. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Реставрация Медного всадника на Сенатской площади завершена. В скором времени памятник предстанет во всей красе гостям и жителям Северной столицы.

Уже в скором времени последний этап работы будет завершен, — с медного всадника снимут леса, и реставрацию можно будет считать полностью законченной. Об этом сообщается в «Новостях Адмиралтейского района». Скульптура обновляется к 350-летию со дня рождения Петра Великого.

Работы над памятником начались еще осенью, с середины октября Медный всадник был одет в специальные леса. Снимать их, однако, никто не спешит: специалисты ждут, пока отступят морозы. Чтобы полностью освободить памятник понадобится около трех недель.

После этого будет необходимо заняться обустройством территории на площади. Таким образом работа, по плану, будет полностью завершена весной, о конкретном месяце не сообщается.

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