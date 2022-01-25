На Октябрьской набережной загорелась «двушка»: пожар тушили очевидцы

С огнем в Невском районе Петербурга боролись сами жильцы.

В пресс-службе главного управления МЧС по городу сообщили, что очевидцы пожара в доме №80 корпуса 2 по Октябрьской набережной вызвали пожарных в 19:21. В жилом доме, в двухкомнатной отдельной квартире горела обстановка. Огонь охватил комнату площадью 15 квадратных метров, там происходило горение обстановки на площади пяти «квадратов».

На борьбу с пожаром в квартире направили 10 человек личного состава и две единицы техники. Однако справиться с огнем удалось еще до прибытия спасателей.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области мужчину, находившегося в доме во время пожара, не спасли.