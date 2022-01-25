На Октябрьской набережной загорелась «двушка»: пожар тушили очевидцы

На Октябрьской набережной загорелась &#171;двушка&#187;: пожар тушили очевидцы
Пожар случился на Октябрьской набережной. Фото: Google Maps

С огнем в Невском районе Петербурга боролись сами жильцы.

В пресс-службе главного управления МЧС по городу сообщили, что очевидцы пожара в доме №80 корпуса 2 по Октябрьской набережной вызвали пожарных в 19:21. В жилом доме, в двухкомнатной отдельной квартире горела обстановка. Огонь охватил комнату площадью 15 квадратных метров, там происходило горение обстановки на площади пяти «квадратов».

На борьбу с пожаром в квартире направили 10 человек личного состава и две единицы техники. Однако справиться с огнем удалось еще до прибытия спасателей.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области мужчину, находившегося в доме во время пожара, не спасли.

новости СПб октябрьская набережная пожар


 

Новости партнеров
Умерла Екатерина Сибирякова, сыгравшая в
Умерла Екатерина Сибирякова, сыгравшая в "Петербургских тайнах"
Мишустин раскритиковал правительство Петербурга за отсутствие внимания к вопросам жителей о COVID-19
Мишустин раскритиковал правительство Петербурга за отсутствие внимания к вопросам жителей о COVID-19
Мишустин раскритиковал власти Петербурга из-за проблем с COVID-19, глава комздрава объяснился
Мишустин раскритиковал власти Петербурга из-за проблем с COVID-19, глава комздрава объяснился
"Он вообще другой": заразившийся "омикроном" врач рассказал о симптомах заболевания
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Октябрьской набережной загорелась «двушка»: пожар тушили очевидцы
«COVID-19 поменял вектор»: в Роспотребнадзоре рассказали, кто ...
С Медного всадника в Петербурге с отступлением морозов снимут леса
На месте погибшей от сброшенного куска льда собаки могла оказаться ...
Актер Александр Половцев об уборке снега в Петербурге: «То, что ...
«Локдауна не будет!»: всеобщий карантин из-за ...
Куда уходят деньги россиян, не умерших до выхода на пенсию
Почти полтора млн потеряла женщина в предвкушении нового дома