Вооруженного молотком похитителя айфона в Петербурге нашли спустя 6 лет в Уфе

Мужчина украл айфон еще 6 лет назад. Фото: Pixabay

Мужчина украл айфон еще 6 лет назад. Фото: Pixabay

Разбой произошел в 2015 году у дома №55 корпуса 1 по Ленинскому проспекту. Неизвестный вырвал пакет с «Айфоном» и терминалом для оплаты банковскими картами.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 14 декабря 2015 года мужчина 1967 года рождения сообщил о разбое. Злоумышленник, угрожая физической расправой, держа в руке молоток, совершил хищение пакета, в котором находился мобильный телефон и с места происшествия скрылся.

Сумма ущерба составила 71 500 рублей. Было заведено уголовное дело.

Спустя шесть лет в Уфе оперативники задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался неработающий мужчина 1991 года рождения. Гражданина заключили под стражу. Задержанный уже был осужден по аналогичной статье.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вооруженного мужчину, укравшего 22 телефона на Дыбенко, поймали.