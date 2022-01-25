В Пулково ночью в среду задержали один самолет до Узбекистана

Ночью 26 января один международный рейс покинет петербургский аэропорт Пулково позднее назначенного срока.
Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты до Намангана. Об этом говорят данные онлайн-табло воздушной гавани города на Неве.
Изначально планировалось, что самолет улетит из Петербурга в Наманган в 12:15, но вылет перенесли более чем на час. По факту самолет поднимется в небо в 13:30.
Остальные рейсы должны вылететь согласно расписанию. Причина задержки не указывается.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в воздушной гавани Северной столицы, в Пулково, сотрудники транспортной полиции задержали гражданина ближнего зарубежья, он находился в федеральном розыске вот уже 11 лет. Гражданина подозревают в совершении изнасилования.