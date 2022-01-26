Петербургский ресторатор заявил, что не призывал людей к протесту на Рубинштейна

Пресса во главе с инициатором бойкотов QR-кодов пытается прорваться в закрытие ККИ бары. Фото: Telegram-канал "Аварийный Петербург"

Пресса во главе с инициатором бойкотов QR-кодов пытается прорваться в закрытие ККИ бары. Фото: Telegram-канал "Аварийный Петербург"

Предприниматель Александр Коновалов приехал на улицу Рубинштейна, чтобы попытаться попасть в опечатанные заведения. Но людей на акции протеста он не звал.

Ресторатор сообщил, что готовит жалобы в СК и Генпрокуратуру на якобы незаконные действия сотрудников правоохранительных органов, которые принимали участие в рейде.

«Люди пришли потому, что огромное количество людей волнует эта тема. Специально я никого не звал, кроме прессы», — сообщил Коновалов корреспонденту ИА REGNUM.

Бизнесмен также отметил, что сотрудники росгвардии и полиции действовали «адекватно», охраняя порядок.

Напомним, в Петербурге со 2 января начали действовать новые правила. Теперь люди без QR-кодов не смогут попасть в заведения общепита и предприятия розничной торговли (кроме аптек, продовольственных магазинов, магазинов, продающих товары первой необходимости). Изначально QR-коды для посещения заведений общепита и предприятий розничной торговли в городе планировалось ввести с 1 декабря, затем эту дату перенесли на 27 декабря, а потом на 2 января.

Объявивший бойкот введенным в городе QR-кодам Александр Коновалов заявил, что в его заведениях у гостей не будут требовать предъявить QR-код о прохождении вакцинации либо перенесенном коронавирусе.

Списки инициатора акции находятся в открытом доступе, в них числятся уже более 170 организаций, которые решили бойкотировать требования о QR-кодах, но в Комитете этими данными не пользуются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что приехавшего Коновалова сразу же встретили правоохранительные органы. Они предложили Коновалову подписать предостережение о создании митинга.