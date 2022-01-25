Пресса во главе с инициатором бойкотов QR-кодов пытается прорваться в закрытие ККИ бары

Пресса во главе с инициатором бойкотов QR-кодов пытается прорваться в закрытие ККИ бары. Фото: Telegram-канал "Аварийный Петербург"

Пресса во главе с инициатором бойкотов QR-кодов пытается прорваться в закрытие ККИ бары. Фото: Telegram-канал "Аварийный Петербург"

Инициатор бойкота QR-кодов в заведениях общественного питания Санкт-Петербурга, ресторатор Александр Коновалов созвал прессу и отправился на улицу Рубинштейна, чтобы попасть в закрытые раньше комитетом по контролю за имуществом бары.

Дорогу Коновалову перегородила Росгвардия. Telegram-канал «Аварийный Петербург» поделился кадрами с места события и рассказал, что ресторатор вместе с юристом и владельцем бара Noir подошли к опечатанному ранее заведению и пытаются попасть внутрь.

По словам присутствующих на месте людей, приехавшего Коновалова сразу же встретили правоохранительные органы. Они предложили Коновалову подписать предостережение о создании митинга.

Упомянутые бары, к которым хочет пройти ресторатор, были закрыты за нарушения антикоронавирусных мер. Со второго января люди без QR-кодов не должны пускаться в заведения общепита и предприятия розничной торговли, исключая места с товарами первой необходимости. В закрытых барах установленные правила не соблюдались, сотрудники не использовали средства индивидуальной защиты.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что у баров и кафе в Петербурге, которые нарушали режим коронавирусных ограничений, выставили оцепление. Речь идет о 20 барах, двери каждого из которых охраняют 2-3 сотрудника правоохранительных органов.