Пресса во главе с инициатором бойкотов QR-кодов пытается прорваться в закрытие ККИ бары

Пресса во главе с инициатором бойкотов QR-кодов пытается прорваться в закрытие ККИ бары
Пресса во главе с инициатором бойкотов QR-кодов пытается прорваться в закрытие ККИ бары. Фото: Telegram-канал "Аварийный Петербург"

Инициатор бойкота QR-кодов в заведениях общественного питания Санкт-Петербурга, ресторатор Александр Коновалов созвал прессу и отправился на улицу Рубинштейна, чтобы попасть в закрытые раньше комитетом по контролю за имуществом бары.

Дорогу Коновалову перегородила Росгвардия. Telegram-канал «Аварийный Петербург» поделился кадрами с места события и рассказал, что ресторатор вместе с юристом и владельцем бара Noir подошли к опечатанному ранее заведению и пытаются попасть внутрь.

По словам присутствующих на месте людей, приехавшего Коновалова сразу же встретили правоохранительные органы. Они предложили Коновалову подписать предостережение о создании митинга.

Упомянутые бары, к которым хочет пройти ресторатор, были закрыты за нарушения антикоронавирусных мер. Со второго января люди без QR-кодов не должны пускаться в заведения общепита и предприятия розничной торговли, исключая места с товарами первой необходимости. В закрытых барах установленные правила не соблюдались, сотрудники не использовали средства индивидуальной защиты.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что у баров и кафе в Петербурге, которые нарушали режим коронавирусных ограничений, выставили оцепление. Речь идет о 20 барах, двери каждого из которых охраняют 2-3 сотрудника правоохранительных органов.

QR-бойкот александр коновалов новости СПб протест улица рубинштейна


 

Новости партнеров
Надежды нет? Вещи борющегося за жизнь Куравлева вывезли из дома престарелых
Надежды нет? Вещи борющегося за жизнь Куравлева вывезли из дома престарелых
"Он вообще другой": заразившийся "омикроном" врач рассказал о симптомах заболевания
Врач: переболевшие ковидом могут заразиться омикроном с вероятностью 15-20%
Врач: переболевшие ковидом могут заразиться омикроном с вероятностью 15-20%
Гинцбург рассказал, как на 100% защититься от
Гинцбург рассказал, как на 100% защититься от "омикрона"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пресса во главе с инициатором бойкотов QR-кодов пытается прорваться в ...
Петербургского пенсионера не устроил ремонт авто: обвиняемый выстрелил в ...
Из Пулково во вторник днем задержали 4 рейса
Движение на участке Индустриального проспекта перекроют с апреля по октябрь
Индексации пенсий на 8,6% или повышение до 31 тыс рублей: Совфед поддержал ...
Медик оказывал пьяному петербуржцу помощь, а тот ногой сломал ему зуб
4 неявных симптома омикрона. Как отличить его от другого штамма
Поиски тела женщины, утонувшей на Крещение в реке Оредеж, продолжаются